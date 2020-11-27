18+
18+

В Томской области разработали сводный стандарт благоустройства

Томские новости, развитие городской среды городское благоустройство В Томской области разработали сводный стандарт благоустройства

Центр развития городской среды Томской области разработал сборник методических рекомендаций, позволяющих повысить качество благоустройства. Работы проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по поручению губернатора, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Методические рекомендации разработаны под руководством областного департамента архитектуры и строительства на основании передового зарубежного и отечественного опыта, который адаптирован к использованию в Томской области, — сообщила заместитель начальника департамента Екатерина Шумкина. — Сводный стандарт будет полезен муниципалитетам, городским службам и сообществам, а также организациям, участвующим в создании общественных пространств».

В основу документа легли требования СНиП и СанПиН и научные публикации. Стандарт благоустройства состоит из тематических разделов: обустройство транспортной и велосипедной инфраструктуры, пешеходных зон, остановочных пунктов, оформление фасадов, благоустройство и освещение общественных пространств, озеленение, вовлечение жителей в процессы благоустройства и других.

«Данный формат позволит комплексно повышать качество проектирования и создания объектов благоустройства, реализуемых в Томской области. При этом максимальный эффект от использования стандарта достигается при системной работе со всеми разделами», — сказал руководитель регионального Центра развития городской среды Константин Казанцев.

Кроме того, в состав стандарта входят предложения по обустройству площадок сбора ТКО и станций по губернаторской программе «Чистая вода». По мере поступления запросов от пользователей стандарт будет дополняться.

Центр развития городской среды заработал в Томской области в начале 2019 года. Это проект Минстроя России, стартовавший в 2018 году. Его идея в том, чтобы благоустройством общественных пространств в городах занимались команды молодых профессионалов: архитекторов, дизайнеров, художников и проектировщиков.

Томский Центр включает архитектурный и методические отделы. Первый занимается разработкой дизайн-проектов и проектно-сметной документации, авторским надзором за строительством, консультированием муниципальных служащих и жителей в вопросах благоустройства. Методический отдел проводит экспертизу проектов для повышения качества использованных в нем решений, проводит обучающие семинары, а также готовит заявки для участия в грантах и конкурсах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

У пятерых томских медиков обнаружился коронавирус после вакцинации

18 ноября 2020
Томские новости

«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу

24 ноября 2020
Томские новости

Вечером жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды

16 ноября 2020
Томские новости

Депутатам гордумы Томска не понравилось предложение отменить прямые выборы мэра

25 ноября 2020
Томские новости

Пожилой мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Томске

8 ноября 2020
Томские новости

В Томске разработали корпоративные программы здоровья для предприятий

30 октября 2020
Томские новости

Кержаков удаленно управлял игрой «Томи», но клуб по-прежнему в зоне вылета ФНЛ

12 ноября 2020
Томские новости

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Томской области

24 ноября 2020
Томские новости

Николай Глебович стал руководителем департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска

19 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle