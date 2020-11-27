В Томской области разработали сводный стандарт благоустройства

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Центр развития городской среды Томской области разработал сборник методических рекомендаций, позволяющих повысить качество благоустройства. Работы проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по поручению губернатора, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Методические рекомендации разработаны под руководством областного департамента архитектуры и строительства на основании передового зарубежного и отечественного опыта, который адаптирован к использованию в Томской области, — сообщила заместитель начальника департамента Екатерина Шумкина. — Сводный стандарт будет полезен муниципалитетам, городским службам и сообществам, а также организациям, участвующим в создании общественных пространств».

В основу документа легли требования СНиП и СанПиН и научные публикации. Стандарт благоустройства состоит из тематических разделов: обустройство транспортной и велосипедной инфраструктуры, пешеходных зон, остановочных пунктов, оформление фасадов, благоустройство и освещение общественных пространств, озеленение, вовлечение жителей в процессы благоустройства и других.

«Данный формат позволит комплексно повышать качество проектирования и создания объектов благоустройства, реализуемых в Томской области. При этом максимальный эффект от использования стандарта достигается при системной работе со всеми разделами», — сказал руководитель регионального Центра развития городской среды Константин Казанцев.

Кроме того, в состав стандарта входят предложения по обустройству площадок сбора ТКО и станций по губернаторской программе «Чистая вода». По мере поступления запросов от пользователей стандарт будет дополняться.

Центр развития городской среды заработал в Томской области в начале 2019 года. Это проект Минстроя России, стартовавший в 2018 году. Его идея в том, чтобы благоустройством общественных пространств в городах занимались команды молодых профессионалов: архитекторов, дизайнеров, художников и проектировщиков.

Томский Центр включает архитектурный и методические отделы. Первый занимается разработкой дизайн-проектов и проектно-сметной документации, авторским надзором за строительством, консультированием муниципальных служащих и жителей в вопросах благоустройства. Методический отдел проводит экспертизу проектов для повышения качества использованных в нем решений, проводит обучающие семинары, а также готовит заявки для участия в грантах и конкурсах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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