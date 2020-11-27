Стала известна дата прощания с главным врачом 3 горбольницы Томска Андреем Кошелем
27 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томской области
В субботу, 28 ноября, с 12.30 до 14.30 в помещении областного Театра Драмы пройдет прощание с главным врачом горбольницы №3, доктором медицинских наук, профессором Андреем Петровичем Кошелем, сообщает канал «Область здоровья».
Напомним, Андрей Кошель скончался вчера, 26 ноября, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: