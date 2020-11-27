18+
18+

Стала известна дата прощания с главным врачом 3 горбольницы Томска Андреем Кошелем

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, смерть коронавирус covid 19 коронавирус в томске некролог Стала известна дата прощания с главным врачом 3 горбольницы Томска Андреем Кошелем

В субботу, 28 ноября, с 12.30 до 14.30 в помещении областного Театра Драмы пройдет прощание с главным врачом горбольницы №3, доктором медицинских наук, профессором Андреем Петровичем Кошелем, сообщает канал «Область здоровья».

Напомним, Андрей Кошель скончался вчера, 26 ноября, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области собрали самый большой урожай зерновых и зернобобовых за последние 20 лет

20 ноября 2020
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» расширяет взаимодействие с томскими производителями

25 ноября 2020
Томские новости

В Томске почтят память жертв политических репрессий

30 октября 2020
Томские новости

Обязанности задержанного мэра Томска исполняет его первый заместитель

13 ноября 2020
Томские новости

Мэр Томска Кляйн задержан правоохранительными органами — источник

13 ноября 2020
Томские новости

Томск борется за звание «Столицы тотального диктанта — 2021»

23 ноября 2020
Томские новости

ФНС инициировала банкротство крупнейшего перевозчика Томской области «Томскавтотранс»

3 ноября 2020
Томские новости

В Томской области планируют запустить производство молока и йогурта из овса

13 ноября 2020
Томские новости

В отношении жены арестованного мэра Томска возбуждено уголовное дело

23 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle