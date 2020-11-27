Начальником Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области назначен Александр Федченко

27 ноября 2020 / Томский Обзор

Начальником Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области с сегодняшнего дня назначен Александр Федченко, сообщили «Томскому Обзору» в пресс-службе администрации региона.

Напомним, вплоть до последнего времени должность и.о. руководителя департамента занимал Александр Турлов. Сейчас он стал председателем комитета инновационной деятельности в рамках этого же департамента.

В свою очередь, ранее Александр Федченко уже руководил одним из подразделений администрации Томской области. В течение пяти лет, с 2013 по 2018 г. он возглавлял департамент инвестиций. В последние два года А. Федченко работал в Москве.

Александр Федченко родился в Томске в 1984 году. Закончил ТГУ, в 2006 году начал работу в администрации Томской области на должности специалиста департамента по работе с муниципальными образованиями.

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