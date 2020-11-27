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Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зафиксированы 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 267 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 145 человек — есть признаки ОРВИ, у 11 пневмония. У остальных 42 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 55 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 17 857 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 698, умерших 157.

В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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