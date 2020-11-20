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В Томской области непристегнутые девушки пострадали в перевернувшейся иномарке

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Вчера вечером, 26 ноября, на трассе Камаевка - Асино - Первомайское произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 22.40 на 24 километре трассы. По предварительным данным, 21-летняя девушка водитель Honda Fit не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.

С травмами водитель и 20-летняя девушка-пассажир доставлены в больницу. По предварительным данным, девушки не были пристегнуты ремнями безопасности.

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