Томичей приглашают на гиревой онлайн-турнир

26 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томская областная федерация гиревого спорта проводит онлайн-турнир «Анти-Covid». Стать участником турнира смогут все желающие томичи и жители области от семи лет и старше, верхнего ограничения по возрасту нет.

Как сообщает заместитель председателя коллегии судей Роман Зайнулин, одна из целей турнира ­ подведение итогов самостоятельной подготовки спортсменов в домашних условиях в период ограничительных мер самоизоляции. Многие спортсмены получили гири из залов и тренировались в домашних условиях под дистанционным наблюдением тренеров для поддержания формы.

«Мы решили поддержать томских спортсменов в условиях, когда многие соревнования и спортивные мероприятия отменены из-за эпидемиологической обстановки. В онлайн-турнире очень демократичный вес гирь — от 8 до 32 килограммов. Победителей и призеров ждут дипломы и призы от федерации», — сообщил руководитель федерации гиревого спорта Томской области, заслуженный тренер России Алексей Ажермачев.

Соревнования проходят в два этапа. Первый этап прошел с 20 ноября по 25 ноября в дисциплине длинный цикл: мужчины, юноши, женщины, девушки. Второй этап проведут со 2 декабря по 6 декабря в дисциплине двоеборье для мужчин, юношей и в дисциплине рывок для женщин, девушек.

Для участия в турнире нужно снять на видео выполнение упражнений и отправить его на электронную почту: zrz1980@mail.ru. На видео участник должен зафиксировать свой вес и вес гирь. Особое внимание жюри соревнований обратит на технику выполнения упражнения.

Победители в каждой весовой категории и возрастной группе будут награждены грамотами, медалями и призами. Подведение итогов онлайн-турнира и награждение победителей пройдет до 15 декабря.

Если ограничительные меры для проведения спортивных мероприятий в ближайший год не ослабят, то подобные онлайн-турниры будут проводится чаще.

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