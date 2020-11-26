Трое пациентов с коронавирусом скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 244 человек. Трое зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих – ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, у одного – ожирение. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 124 человек - есть признаки ОРВИ, у 29 пневмония. У остальных 52 инфекция протекает бессимптомно.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 17 659 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших -12 431, умерших - 157.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

Ранее сообщалось, что масочный режим в России продлен до 1 января 2022 года.

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