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Масочный режим в России продлен до 1 января 2022 года

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, масочный режим карантин коронавирус covid 19 анна попова Масочный режим в России продлен до 1 января 2022 года

Масочный режим в России продлен до 1 января 2022 года. Соответствующие поправки внесены в постановление главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой, сообщает канал «Область здоровья».

Изначально масочный режим должен был закончиться 1 января 2021 года. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации принято решение продлить действие приказа еще на один год.

В новой версии постановления отмечается, что введённые в России противоэпидемические правила, в частности, обязательное ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, самоизоляция контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в нашей стране зарегистрированы 2 162 503 случая заражения COVID-19. В Томской области — 17 454 случая.

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