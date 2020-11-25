Почти 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, более 250 человек выздоровели

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 253 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 88 человек — есть признаки ОРВИ, у 31 пневмония. У остальных 80 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 52 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 17 454 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 187, умерших 154.

В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: