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Почти 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, более 250 человек выздоровели

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 253 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 88 человек — есть признаки ОРВИ, у 31 пневмония. У остальных 80 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 52 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 17 454 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 187, умерших 154.

В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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