18+
18+

Бесплатный проезд в общественном транспорте для томских льготников продлили на год

Общественный транспорт, Социальная сфера, Томские новости, общественный транспорт проезд льготники проездной билет проезд по еспб Бесплатный проезд в общественном транспорте для томских льготников продлили на год

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг одобрили продление до конца 2021 года закона, который предполагает бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Средства на эти цели есть. В 2021 году будет направлено 298 млн 380 тыс. рублей», — сказал председатель думского комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

По данным облдумы, закон предполагает приобретение для льготника единого социального проездного билета, либо предоставление социального проездного талона на оплату проезда, либо ежемесячную выплату.

Проездной билет дает право бесплатного проезда и провоза багажа городским наземным электрическим транспортом и на автобусе в междугородном сообщении в пределах Томской области (кроме такси, в том числе маршрутного), а также по пригородным маршрутам внутренним водным транспортом.

По проездному талону льготники смогут проехать на автобусе между городами региона, до находящихся за пределами Томской области садовых участков и обратно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открылась вторая кондитерская DON MAKARON

11 ноября 2020
Томские новости

Палки — в руки! В Стрежевом завершается марафон по скандинавской ходьбе «Северный шаг»

30 октября 2020
Томские новости

В Томской области упростили механизм выдачи больничных для двух категорий пациентов

12 ноября 2020
Томские новости

Томичам расскажут, как сделать книжный бум из местного авантюрного романа

10 ноября 2020
Томские новости

У «Томских товаров» обустроят ледовый городок на тему сказок Андерсена

18 ноября 2020
Томские новости

ФНС инициировала банкротство крупнейшего перевозчика Томской области «Томскавтотранс»

3 ноября 2020
Томские новости

Завтра в Томске пройдет просветительская акция для школьников «30.10»

29 октября 2020
Томские новости

Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области

21 ноября 2020
Томские новости

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с грузовиком под Томском

20 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle