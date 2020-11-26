Бесплатный проезд в общественном транспорте для томских льготников продлили на год

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2020 // Фото: Владимир Дударев

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг одобрили продление до конца 2021 года закона, который предполагает бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Средства на эти цели есть. В 2021 году будет направлено 298 млн 380 тыс. рублей», — сказал председатель думского комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

По данным облдумы, закон предполагает приобретение для льготника единого социального проездного билета, либо предоставление социального проездного талона на оплату проезда, либо ежемесячную выплату.

Проездной билет дает право бесплатного проезда и провоза багажа городским наземным электрическим транспортом и на автобусе в междугородном сообщении в пределах Томской области (кроме такси, в том числе маршрутного), а также по пригородным маршрутам внутренним водным транспортом.

По проездному талону льготники смогут проехать на автобусе между городами региона, до находящихся за пределами Томской области садовых участков и обратно.

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