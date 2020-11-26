Снежные узоры: конкурс от «Ростелекома» в Томске для всей семьи

26 ноября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с информационным порталом Tomsk.ru запустили праздничную игру для больших и маленьких дизайнеров «Снежные узоры». Конкурс проводится с 23 ноября по 7 декабря 2020 года включительно. В проект приглашаются все желающие, кто имеет аккаунт в любой из социальных сетей.

Для участия в конкурсе нужно в новогоднем оформлении своих окон, балкона или просто на снегу около своего дома разместить логотип или надпись «Ростелеком». Работы могут быть выполнены с использованием различных материалов: бумага, фольга, витражные краски или любой доступный инвентарь. Нужно сфотографировать свое творчество и выложить с хештегом #СнежныеУзорыРостелеком, с отметками к себе на страницу в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» или Facebook.

«Для нас поддержка конкурсов, направленных на развитие творческих способностей среди жителей нашего города, — это неотъемлемая часть социальной политики компании. Эта игра проходит в преддверии нового года, когда мы все начинаем готовиться к празднику и украшать свой дом. Если к этому подойти с фантазией и включиться в игру, то есть шанс получить “цифровые” подарки от “Ростелекома” за победу или участие», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Победители получат призы от «Ростелекома»: за первое место — умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», за второе и третье — беспроводные наушники. Остальные участники будут отмечены сладкими подарками. Подробные правила конкурса опубликованы здесь.

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Марусей» от компании Mail.ru Group — это акустическая система, которая поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом» с помощью голосовых команд. Например, колонка может переключать телеканалы, искать фильмы в онлайн-кинотеатре, а также включать и выключать умные розетки и лампочки или следить за электроприборами. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» — это позволит владельцу слушать музыку из своих плей-листов и сделать звонок из этой же социальной сети. Также устройство ищет любимые треки по исполнителю, жанру, умеет включать радио.

«Маруся» берет на себя функцию домашнего помощника и собеседника для всех членов семьи. Умная колонка поможет в поиске информации, развлечет, побеседует на заданные темы, а еще «Капсулу» можно погладить, и она замурлычет как домашний питомец. Голосовой ассистент увлечет ребенка интерактивными сказками, играми и даст ответы на тысячу детских вопросов, а на ночь споет колыбельную или включит приятный шум для сна.

Узнать подробнее о возможностях умной колонки с голосовым помощником «Маруся», а также оставить заявку на бесплатную доставку можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте.

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