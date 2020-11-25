В Томске пройдет фестиваль «Дни Германии»

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2020 // Фото: vk.com/tomdeutscheru

«Дни Германии», организованные при поддержке посольства ФРГ, пройдут в Томске с 7 по 11 декабря, сообщают организаторы.

«Дни Германии» — это фестиваль, который направлен на создание всеобъемлющего, современного и актуального образа Германии через проведение различных мероприятий о Германии из области культуры, образования, науки и экономики.

Фестиваль проходит по всей России каждый год­ от Калининграда до Владивостока. В Томске «Дни Германии» проходили в последний раз в 2008 году. Тогда одновременно в пятнадцати школах города начался урок немецкого языка. Студенты и преподаватели вузов Томска приняли участие в семинаре «Осваивайте экономический немецкий язык играючи». По заявлению организаторов, в этом году было решено возродить «Дни Германии» в Томске и планируется проводить фестиваль ежегодно.

Участников фестиваля ждут познавательные лекции, семинары, а также мастер-классы и презентация стипендиальных программ. Кроме того, 7 декабря, на концерте в честь открытия выступят два немецких композитора и автора песен Мари Винтер (Marie Winter) и Маттиас Люке (Matthias Lüke). Любой желающий сможет присоединиться к мероприятиям фестиваля онлайн на Youtube-канале «Немцы Томской области».

Все мероприятия фестиваля пройдут в онлайн формате, кроме закрытия, которое состоится в зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78).

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