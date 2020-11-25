«Газпромнефть-Восток» расширяет взаимодействие с томскими производителями

25 ноября 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» в три раза увеличил объем закупок товаров и услуг у организаций Томской области за последние три года.

В Администрации Томской области обсудили реализацию дорожной карты «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпром нефти»*. В совещании приняли участие руководители профильных департаментов «Газпром нефти», «Газпромнефть-Востока», Научно-Технического Центра «Газпром нефти», «Газпромнефть-Технологические партнерства», томских предприятий и вузов.

За последние годы «Газпром нефть» в три раза увеличила объем закупок у организаций Томской области. Во многом этому способствовало расширение линейки и технических характеристик продукции местных производителей, а также рост регионального рынка нефтесервисных услуг и капитального строительства. Для выстраивания надежных отношений с подрядными организациями по оказанию услуг эксплуатационного и геолого-разведочного бурения было внедрено долгосрочное контрактование на срок до 5 лет. Такая модель сотрудничества позволяет внедрять корпоративные стандарты и передовые практики «Газпром нефти» у партнеров, что положительно влияет на безопасность и эффективность производства.

Томские предприятия принимали активное участие в реализации масштабного проекта «Газпромнефть-Востока» по строительству газовой инфраструктуры Урмано-Арчинской группы месторождений с общим объемом инвестиций около 6,9 млрд рублей. Созданная инфраструктура позволила в 4 раза увеличить объем коммерческой сдачи газа и обеспечила высокую экологичность добычи, повысив общий уровень утилизации попутного нефтяного газа по предприятию до 95%. В реализации ключевых этапов проекта были задействованы 7 томских предприятий.

Сегодня в пул партнеров «Газпромнефть-Востока» входит более 40 предприятий региона**. Нефтяники используют автоматизированные системы управления технологическими процессами, электроприводы, запорную арматуру, кабели, газосигнализаторы, горюче-смазочные материалы и другое оборудование томских производителей. Участники встречи высоко оценили эффективность сотрудничества, обсудили направления дальнейшего развития партнерства и договорились о том, что дорожная карта, срок действия которой заканчивается в этом году, будет пролонгирована.

«Дорожная карта стала важным инструментом развития сотрудничества «Газпромнефть-Востока» и томских предпринимателей. Выгодные предложения по цене и качеству на местном рынке товаров и услуг позволяют нам оптимизировать затраты и поддерживать создание отечественных конкурентоспособных разработок. Томский бизнес, вузы и научные институты готовы в рамках открытого диалога слышать наши потребности и гибко реагировать на запросы предприятия, что дает возможность в тесном сотрудничестве выходить на реализацию высокотехнологичных проектов», – сказал Павел Коробейников, заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по закупкам.

«Сотрудничество Томской области с «Газпром нефтью» имеет долгосрочные перспективы, при этом обе стороны заинтересованы в его продолжении. Наши руководители поставили задачу до конца года актуализировать мероприятия дорожной карты, расширив круг ее участников и дополнив новыми проектами томских компаний», – подчеркнул вице-губернатор Игорь Шатурный.

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