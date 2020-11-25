Заместителя гендиректора томского областного ДРСУ подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление». Его подозревают в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Поводом для возбуждения дела стали материалы регионального УФСБ. По предварительным данным, с января по июнь 2020 года подозреваемый руководил ремонтом трассы Первомайское — Белый Яр в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Зная, что на части ремонтируемой трассы уложили значительно меньше щебеночно-песчаной смеси, подозреваемый подготовил отчетную документацию, в которой содержались недостоверные сведения о количестве использованного материала для проведения работ. Таким образом дорогу в несоответствующем состоянии приняли и оплатили работы в полном объеме.

В результате указанных действий были похищены бюджетные денежные средства в сумме более 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время следователи и сотрудники УФСБ проводят обыски на рабочем месте, учреждениях осуществляющих строительный контроль и по месту проживания подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

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