Томские следователи проверят детский сад, в котором детей заставляли мыть полы и унитазы

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Следователи инициировали проверку в томском детском саду №39 после сообщений о непрофессиональном поведении одной из сотрудниц.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, согласно распространенной информации, сотрудница учреждения заставляет воспитанников сада мыть полы и унитазы в наказание за их плохое поведение.

«Следователи СО по Советскому району г.Томск в рамках доследственной проверки выясняют обстоятельства, изложенные в распространенной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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