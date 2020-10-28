В Томске пешеход попал под колеса BMW

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 23 ноября, в Томске под колеса BMW 520 попал 55-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00 на ул.Московский тракт, 54. По предварительной информации, в момент ДТП пешеход шел по проезжей части при наличии тротуара. С травмами мужчину доставили в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон: 8 (3822) 795-300.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: