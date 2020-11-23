Губернатор раскритиковал работу коммунальных служб Томска из-за плохой уборки снега
На прошедшем сегодня, 23 ноября, аппаратном совещании губернатор Томской области раскритиковал работу коммунальных служб Томска по ликвидации последствий субботнего снегопада, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Если работа по очистке основных магистралей была проведена достаточно оперативно, то улицам третьей категории, внутренним дворам и проездам опять не повезло, — сказал губернатор. — Ломайте традиции, призывайте к ответу подрядчиков, работайте с УК».
Губернатор также обратил внимание заместителей на необходимость оказания поддержки руководству администрации Томска.
«Ситуация трудная, нестандартная, все должны не спускать команды сверху вниз, а находиться рядом, помогать решать проблемы», — подчеркнул глава области.
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