Более 190 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 195 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 226 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 126 человек — есть признаки ОРВИ, у 15 пневмония. У остальных 54 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 41 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 17 057 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 717, умерших — 151.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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