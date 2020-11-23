Томские гиревики взяли три «золота» на чемпионате и первенстве мира

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2020 // Фото: depms.ru

Трое томских спортсменов стали обладателями золотых медалей чемпионата и первенства мира по гиревому спорту, который проходил в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие атлеты из 18 стран, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В первый день турнира дебютант чемпионата мира Дмитрий Черкашин стал обладателем золотой медали в классическом двоеборье в категории 85 килограммов с результатом: толчок ― 148, рывок ― 195, сумма ― 245.5 кг. Спортсмена тренирует Николай Тимофеев.

Томичка Виктория Насонова завоевала серебряную медаль первенства мира среди юниоров и юниорок в упражнение «рывок» в категории свыше 68 кг с результатом 105 подъемов. Тренируется Виктория под руководством Николая Шарова.

Также на первенстве мира томичи завоевали медали в упражнении «толчок гирь по длинному циклу». Иван Дударев (тренер — Валерий Павлов) стал лучшим в весе свыше 95 кг с результатом 71 подъем. Иван Черкашин (тренер — Николай Тимофеев) завоевал первое место в категории 85 кг (результат — 83 подъема). Даниил Янголенко (тренер — Владимир Полянский) выиграл «серебро» в весовой категории 95 кг с 79 подъемами. Эти три спортсмена также выступили в командной эстафете «толчок гирь по длинному циклу» и заняли второе место.

«Для нас главное в таких соревнованиях, чтобы каждый показал личный результат. В целом выступление томичей оцениваем на четверку с плюсом по пятибалльной шкале. Медалями в личном первенстве мы довольны, а результат эстафеты мог быть и лучшим», — сказал руководитель федерации гиревого спорта Томской области, заслуженный тренер России Алексей Ажермачев.

В середине декабря томские гиревики выступят на Кубке России, который также пройдет в Санкт-Петербурге.

Об истории гиревого спорта в Томской области можно узнать в нашем материале.

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