18+
18+

Томичи могут получить выплаты по больничным по почте

Томские новости, почта перевод почтовое отделение больничные листы оплата Томичи могут получить выплаты по больничным по почте

Жители Томской области могут получать страховое обеспечение от Фонда соцстрахования РФ в ближайшем отделении Почты России. Для этого вместе с листком нетрудоспособности при заполнении заявления работодателю на получение выплат необходимо указать «Почтовым переводом» и свой почтовый адрес.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, при поступлении денежных средств в почтовое отделение получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик. Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя по доверенности, заверенной в установленном законом порядке. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

«С начала текущего года выплаты от Фонда социального страхования (декретные, больничные, т.д.) жители нашего региона получали на почте почти 9,5 тысяч раз. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя», – рассказала заместитель директора УФПС Томской области Светлана Головченко.

Согласно действующей системе социального страхования, к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Найти адрес и оперативно уточнить график работы почтового отделения можно на сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Выездной матч «Томи» закончился нулевой ничьей

26 октября 2020
Томские новости

В Томской области более 200 новых случаев COVID-19

30 октября 2020
Томские новости

Век back: Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры?

31 октября 2020
Томские новости

Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

17 ноября 2020
Томские новости

Томский разработчик стал чемпионом Worldskills стран БРИКС по мобильной разработке

17 ноября 2020
Томские новости

В «Точке кипения — Томск» обсудили инициативы социально-экономического развития региона

26 октября 2020
Томские новости

Томские врачи удалили 8-килограммовую опухоль 72-летней пациентке

16 ноября 2020
Томские новости

Из-за неконтролируемого приема антибиотиков в Томской области выросла заболеваемость пневмонией без коронавируса — замгубернатора

11 ноября 2020
Томские новости

Руководство области оценило народные идеи по развитию региона

27 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle