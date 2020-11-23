Томичи могут получить выплаты по больничным по почте

23 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Жители Томской области могут получать страховое обеспечение от Фонда соцстрахования РФ в ближайшем отделении Почты России. Для этого вместе с листком нетрудоспособности при заполнении заявления работодателю на получение выплат необходимо указать «Почтовым переводом» и свой почтовый адрес.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, при поступлении денежных средств в почтовое отделение получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик. Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя по доверенности, заверенной в установленном законом порядке. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

«С начала текущего года выплаты от Фонда социального страхования (декретные, больничные, т.д.) жители нашего региона получали на почте почти 9,5 тысяч раз. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя», – рассказала заместитель директора УФПС Томской области Светлана Головченко.

Согласно действующей системе социального страхования, к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Найти адрес и оперативно уточнить график работы почтового отделения можно на сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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