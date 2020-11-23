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Медики стабилизировали состояние 6-летней девочки, выпавшей из окна в Томске

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В минувшую субботу, 21 ноября, в Томске из окна многоэтажного дома выпала шестилетняя девочка. Накануне медикам удалось стабилизировать ее состояние, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

На место случившегося экстренно приехала бригада скорой медицинской помощи. Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи 2.

Ночь девочка провела в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки и уже в воскресенье она была переведена в отделение.

Видео: «Милый Томск»

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