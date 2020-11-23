«Томь» на выезде обыграла «Спартак-2»

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 21 ноября, в Москве прошел матч 23 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 20202-2021, в рамках которого «Спартак-2» принимал «Томь». Матч прошел без зрителей, сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля пропустили курьезный гол уже на 1 минуте матча. После вброса аута вратарь коснулся мяча и занёс его за линию ворот. На 38 минуте томичи увеличили отрыв. Денис Давыдов отдал передачу вразрез на Ричлорда Эннина, тот убежал с центра поля, ушёл один на один с вратарём и отправил мяч в ворота. Хозяева начали отыгрываться на 82 минуте встречи. Святослав Кожедуб точно пробил со штрафного.

В результате встреча закончилась со счетом 1:2. По итогам 23 туров томская команда находится на 21 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 25 ноября в Омске, где встретится с местным ФК «Иртыш».

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