Томич взял «серебро» на Чемпионате России по скайранингу

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2020 // Фото: depms.ru

Томич Дмитрий Попов стал вторым на Чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка», который проходил в Красноярском крае на вершине горы Борус.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента молодежной политики, физкультуры и спорта, дистанцию преодолели 48 женщин и 105 мужчин, из них две женщины и четверо мужчин из Томска.

Дмитрий Попов из спортивного клуба «Легион» уступил лишь Евгению Маркову из Свердловской области.

Дмитрий тренируется самостоятельно. В этом сезоне альпинист уже участвовал в чемпионате России по скайраннингу: в дисциплине «марафон» в Республике Башкортостан он стал четвертым.

Скайраннинг (Skyrunning) – это забеги в горах на высоте от 0 до 7200 метров, где степень сложности не выше 2 категории (по альпинистской классификации) и уклон не превышает 40%, набор высоты при этом не менее 1000 метров. Скайраннинг – дисциплина альпинизма. Трассы могут проходить по дорожкам, тропам, моренам, камням, скалам, ледникам или снегу. Асфальт должен составлять менее 15% от общего расстояния.

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