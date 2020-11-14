Водитель ВАЗа погиб при столкновении с грузовиком под Томском
20 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 20 ноября, на трассе Томск - Кузовлево столкнулись ВАЗ-21093 и автомобиль МАN, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.00 на 12 километре трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля потерял управления, из-за чего ВАЗ выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефонам 794-715, либо 66-44-22, 66-44-24.
Фото: 70.мвд.рф
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