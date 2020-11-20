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Гид Ксения Фадеева научит томичей счастью

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В субботу, 21 ноября, в инстаграм-аккаунте томского гида Дарьи Павловой пройдет прямой эфир с гидом из Швеции Ксенией Фадеевой на тему «Как быть счастливым? Секреты шведов».

«Я решила разобраться, в чем секрет счастья жителей Скандинавии, понять, чем и как живут эти люди. Поэтому организовала серию прямых эфиров, в которых буду беседовать с коллегами-экскурсоводами из этих стран, задавать вопросы и вдохновляться», — пишет Дарья.

Девушки обсудят разные аспекты жизни людей в Швеции — работу и карьеру, семью, здоровье, финансы, досуг, самореализацию и духовные ценности. А в итоге выведут общую формулу счастья по-шведски.

«Ксения — самый настоящий Рыжий гид, и дело не только в цвете её волос, а в том настроении, ощущении жизни, которые она транслирует через свои экскурсии и блог», — отметила Дарья.

Начало в 16.00. Планируется, что эфир продлится около часа.

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