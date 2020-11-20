Руководителя Центрального рынка Томска обвиняют в мошенничестве

20 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

Сотрудники управления МВД по Томской области задержали двух руководителей потребительских обществ по подозрению в мошенничестве и присвоении, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведено 13 обысков в местах проживания задержанных и их пособников, а также на подконтрольных им предприятиях. Изъяты документация, в том числе фиктивная, компьютерная техника, деньги, а также несколько дорогостоящих автомобилей», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, уголовные дела возбудили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), задержанным предъявили обвинение и арестовали.

При этом в ведомстве не уточнили, в чем именно обвиняют мужчин.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что речь идет о председателе «Томского городского потребительского общества» (ГОРПО) Габиле Бабаеве и его сыне Камиле Бабаеве, который является директором Центрального рынка Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: