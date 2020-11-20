Руководителя Центрального рынка Томска обвиняют в мошенничестве
Сотрудники управления МВД по Томской области задержали двух руководителей потребительских обществ по подозрению в мошенничестве и присвоении, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проведено 13 обысков в местах проживания задержанных и их пособников, а также на подконтрольных им предприятиях. Изъяты документация, в том числе фиктивная, компьютерная техника, деньги, а также несколько дорогостоящих автомобилей», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, уголовные дела возбудили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), задержанным предъявили обвинение и арестовали.
При этом в ведомстве не уточнили, в чем именно обвиняют мужчин.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что речь идет о председателе «Томского городского потребительского общества» (ГОРПО) Габиле Бабаеве и его сыне Камиле Бабаеве, который является директором Центрального рынка Томска.
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