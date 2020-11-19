Николай Глебович стал руководителем департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2020 // Фото: Администрация Томска

Сегодня, 19 ноября, заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус представил коллективу администрации нового руководителя департамента дорожной деятельности и благоустройства — Николая Глебовича.

«В ведении Николая Александровича будут вопросы развития дорожного хозяйства, благоустройства и содержания городских территорий, охраны окружающей среды», — сообщает администрация Томска со ссылкой на вице-мэра Вячеслава Черноуса.

В 1993 году Николай Глебович окончил Томский государственный университет по направлению «математик — системный программист». В 2005 году — Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности «Антикризисное управление».

Профессиональную карьеру Николай Глебович начал с должности главного специалиста Фонда государственного имущества Томской области.

С 2002 по 2006 год работал заместителем исполнительного директора по финансам ОАО «Томский приборный завод».

В 2006–2010 гг. стал первым заместителем директора, а затем исполнительным директор томского «Трамвайно-троллейбусного управления».

В 2010 году возглавил комитет экономического мониторинга и технического аудита департамента городского хозяйства.

С 2012 года занимал должность генерального директора ЗАО «СибЦентрЛайн».

В 2013 году возглавил Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области.

В 2016–2019 гг. работал директором «Катайского насосного завода».

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