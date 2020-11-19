Жители села Кривошеино Томской области получили доступ к цифровым услугам «Ростелекома»

19 ноября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Кривошеино Томской области с применением технологии GPON («оптика в квартиру»). Жители получили доступ к высокоскоростному интернету, интерактивному телевидению и другим современным сервисам компании.

GPON (Gigabit Passive Optical Network) — одна из самых современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры или частного дома. Это гарантирует стабильную скорость и позволяет подключить сразу несколько услуг одновременно по одной линии.

«Мы продолжаем стройку и модернизацию сетей связи на территории Томской области. Люди, проживающие в глубинке, должны иметь доступ к цифровым услугам наравне с жителями больших городов. С приходом оптоволокна в село Кривошеино, которое находится в 170 километрах от областного центра, сельчане могут по достоинству оценить преимущества интерактивного телевидения Wink, установить видеонаблюдение или воспользоваться сервисом «Умный дом». Сеть GPON позволяет обеспечить доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/сек, что в десятки раз выше, чем по медным линиям связи, — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. Пользователям доступны более 260 телеканалов. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, образовательные программы. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

По просьбам абонентов компания продлила акцию «Лучшее решение для дома 2» до 30 апреля 2021 года. При подключении интернета или интернета в комплекте с видеосервисом Wink клиенты получат «Видеонаблюдение», которое дает возможность круглосуточно наблюдать за порядком в доме или во дворе. Предложение доступно для новых и действующих абонентов «Ростелекома».

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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