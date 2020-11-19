В Томской области штаб помощи пожилым людям набирает волонтеров

19 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Региональный штаб помощи пожилым людям объявил дополнительный набор волонтеров и автоволонтеоров. Добровольцам предстоит выполнять заявки, поступающие от жителей Томской области, находящихся в зоне риска.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, добровольцы покупают продукты и лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ. Автоволонтеры помогают с доставкой покупок адресатам.

«В волонтерской помощи пожилым уже поучаствовали более 1000 волонтеров. Сегодня в постоянном режиме работают 100 волонтеров и около 20 автоволонтеров. Но количество заявок, которое получает штаб, растет с каждым днем, поэтому мы открыли дополнительный набор добровольцев», — сообщил председатель областного комитета по молодежной политике Кирилл Антонов.

В работе регионального штаба помощи пожилым людям уже участвуют представители Общероссийского народного фронта, томские отделения всероссийских движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», студенты всех вузов Томска, колледжей, техникумов и неравнодушные жители региона.

Чтобы присоединиться к деятельности штаба, необходимо записаться на смены и прийти в штаб по адресу: Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 301 с 10 до 18 часов. Записаться на смену для волонтеров можно здесь, для автоволонтеров - здесь.

Региональный штаб помощи пожилым людям и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса #МыВместе работает с марта 2020 года на базе ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра 70». За этот период волонтерами выполнено свыше 4 500 заявок от пожилых томичей по доставке продуктов и лекарств на возмездной основе.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией томский штаб по доставке продуктов и лекарств пожилым людям разворачивает работу в полном объеме.

О том, как волонтеры помогают пожилым томичам покупать продукты и медикаменты можно узнать в нашем материале.

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