У пятерых томских медиков обнаружился коронавирус после вакцинации

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области 5 медиков, которым поставили двухфазную вакцину от коронавируса, получили положительный тест на COVID-19. У них не успели выработаться антитела, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Первые 42 дозы вакцины от коронавирусной инфекции были получены регионом в сентябре. В начале октября медикам, согласившимся на добровольную вакцинацию, была поставлена первая прививка двухфазной вакцины. Среди них были сотрудники станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части №2, горбольницы №3, больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы. В период после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус дало положительный результат у четверых медиков, после второго этапа — еще у одного человека. Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в том числе, пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

В сообщении отмечается, что врачу горбольницы №3, сообщившей о заболевании COVID-19 в социальных сетях, вторая инъекция двухкомпонентной вакцины была сделана 5 ноября. 14 ноября ПЦР-тестирование дало положительный результат, при этом у пациентки практически отсутствуют клинические проявления заболевания.

«С момента прививки до начала заболевания прошло менее 10 дней. В данном случае, вероятнее всего, причиной инфицирования стало то, что у медицинских работников к моменту контакта с вирусом не полностью сформировался иммунитет к нему. Так как вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки. В этот период необходимо соблюдать все защитные меры — носить маски, соблюдать социальную дистанцию», — отметила Римма Волошина.

По ее словам, медицинские работники имеют более высокий риск инфекционных заболеваний, так как контактируют с большим количеством пациентов.

В сообщении также отмечается, что все медработники чувствуют себя хорошо. У троих из них отсутствуют клинические проявления заболевания или оно протекает в легкой форме, у двоих среднетяжёлое течение. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: