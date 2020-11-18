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В Томской области количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 251 человека. Трое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: у всех была гипертоническая болезнь, у двоих еще установлена хроническая болезнь почек, сахарный диабет и ожирение, в анамнезе одного - онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 128 человек - есть признаки ОРВИ, у 14 пневмония. У остальных 69 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 16 050 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 10 551, умерших 143.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,0.

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