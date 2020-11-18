Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Стрежевом

18 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера вечером, 17 ноября, в Стрежевом произошел пожар в 5-этажном кирпичном жилом доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.36. Пожар произошел в подвале в комнате 6х8 метров. Возгорание удалось ликвидировать в 20.09. В результате обгорели стены и обстановка по всей площади. Общая площадь пожара составила 48 кв.метров. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек.

В комнате пожарные обнаружили тело мужчины. Также в результате пожара 24-летний мужчина получил термические ожоги носа.

Причина пожара устанавливается.

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