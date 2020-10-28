Иномарка насмерть сбила пешехода в Томской области
18 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 17 ноября, в селе Кожевниково под колеса Toyota Alphard попал 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 21.40 на ул.Мичурина, 86. Здесь 21-летний водитель иномарки сбил пешехода, который погиб на месте происшествия.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: