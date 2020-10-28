Иномарка насмерть сбила пешехода в Томской области

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 17 ноября, в селе Кожевниково под колеса Toyota Alphard попал 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 21.40 на ул.Мичурина, 86. Здесь 21-летний водитель иномарки сбил пешехода, который погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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