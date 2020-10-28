18+
18+

Иномарка насмерть сбила пешехода в Томской области

Происшествия, Томские новости, авария ДТП попал под машину сбили пострадал сводка происшествий жесть Томска смертельное авария Иномарка насмерть сбила пешехода в Томской области

Вчера вечером, 17 ноября, в селе Кожевниково под колеса Toyota Alphard попал 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 21.40 на ул.Мичурина, 86. Здесь 21-летний водитель иномарки сбил пешехода, который погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области осенние каникулы для школьников продлили до 8 ноября

28 октября 2020
Томские новости

В Томской области заработал сервис оповещения пациентов о результатах анализов на COVID-19

5 ноября 2020
Томские новости

Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

12 ноября 2020
Томские новости

Жители Томска и Стрежевого чаще других заказывают доставку посылок на дом

23 октября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 ноября 2020
Томские новости

В сутки в Томской области делают до 6 тыс. тестов на COVID-19, но этого не хватает — Роспотребнадзор

9 ноября 2020
Томские новости

11 ноября - Международный день энергосбережения

11 ноября 2020
Томские новости

Подросток попал под колеса Lexus в Томске

3 ноября 2020
Томские новости

Томичей приглашают на викторину «Своя игра»

22 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle