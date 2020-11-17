Роспотребнадзор разрешил выписывать заболевших COVID-19 после одного отрицательного теста

17 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Пациентов, заболевших коронавирусом, можно выписывать «при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции». Соответствующее постановление принял Роспотребнадзор.

Как уточняют в департаменте здравоохранения Томской области, при положительном тесте следующий необходимо проводить не ранее, чем через три дня.

Кроме того, теперь контактировавшим с больными коронавирусом можно будет покидать самоизоляцию спустя 14 дней без теста на COVID-19.

«Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19», — говорится в постановлении Роспотребнадзора, подписанном главой ведомства Анной Поповой.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлены 15 839 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 10 300, умерших 140. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,0.

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