Адвокаты обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска считают обвинение несостоятельным

17 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Защитники мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, считают, что есть все основания для отмены судебного решения о его аресте, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на обращение адвокатов в телеграм.

«Есть очевидная возможность применить любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Более того, защита считает обвинение несостоятельным, оно натянуто», — говорится в обращении.

Адвокаты также обеспокоены здоровьем мэра.

«Кляйн активный и жизнелюбивый человек, однако его состояние здоровья с учетом возраста, наличия букета заболеваний и всех стрессовых и несправедливых обстоятельств последних дней внушает нам тревогу», — отмечается в обращении.

По данным адвокатов, собрано более 1 тыс. обращений в защиту Кляйна, 807 обращений о личном поручительстве передано в суд, пять поручителей подтвердили суду свою персональную ответственность за обеспечение явки Кляйна к следователю и в суд.

В пресс-службе Кировского районного суда Томска «Интерфаксу» уточнили, что пока жалоб на решение об аресте Кляйна от адвокатов не поступало.

Как сообщалось, по мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у компании 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.

В субботу Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января 2021 года. Виновным мэр себя не признает.

Во вторник стало известно о возбуждении дела о мошенничестве в отношении начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

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