Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2020 // Фото: vk.com/covid19_official70

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 149 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 110 человек — есть признаки ОРВИ, у 19 пневмония. У остальных 76 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 15 839 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 10 300, умерших 140.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 1,0.

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