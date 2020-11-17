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Почтовикам Томской области повысили зарплату

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В Томской области с 1 ноября повысили зарплату 1 769 сотрудникам отделений почтовой связи, водителям и сортировщикам, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Уточняется, что заработные платы сотрудников Почты России в Томской области выросли в среднем на 31%, максимальный прирост составил более 55%.

Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений, их заместителям и другим работникам отделений почтовой связи была запущена 1 мая 2019 года, сортировщикам и водителям – с 1 января 2020 года. Всего по России в программе были задействованы 224,6 тыс. сотрудников. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Процент увеличения заработной платы работников основного производства варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.

«Томская область попала в четвертый, заключительный этап масштабной программы повышения заработных плат, которая была запущена в мае прошлого года. В результате зарплаты выросли у 89% работников основного производства Почты региона. Но перемены к лучшему на этом не закончатся, в дальнейшем мы будем продолжать совершенствовать условия труда наших сотрудников», – отметил региональный управляющий УФПС Томской области Константин Куимов.

В рамках заключительного этапа Программ повышения заработной платы увеличены заработные платы сотрудников из 22 регионов страны: в Самарской, Архангельской, Томской, Тюменской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской областях, в Республиках Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Северная-Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Хакасия, Коми, Адыгея, Дагестан, Красноярском крае и Еврейской АО.

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