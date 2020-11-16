Ковидный госпиталь на базе частной клиники заработал под Томском

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2020 // Фото: instagram.com

Первый частный ковид-госпиталь открылся под Томском на базе клиники ООО «Здоровье» — в микрорайоне Северный Парк (деревня Кисловка, Томский район), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на бенефициара медицинского предприятия ООО «Здоровье», депутата Госдумы РФ Татьяну Соломатину.

«Первых пациентов приняли сегодня, но пока немного, по-моему, до пяти человек. (. . .) Госпиталь открыт еще не окончательно, поскольку мы ждем рампу для разводки кислорода из Екатеринбурга. Кислородная станция у нас будет к концу декабря», — сообщила Соломатина.

По ее словам, госпиталь рассчитан на 86 коек с возможностью расширения до более чем 100 мест. Учреждение укомплектовано лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе, четырьмя аппаратами ИВЛ. Лечение пациентов будет оплачиваться из регионального фонда ОМС.

«Мы будем отбирать пациентов из Тимирязевской районной больницы, чтобы немного разгрузить ее. У них есть реанимация, у нас — только палата интенсивной терапии. Мы будем брать пациентов, которым необходима кислородная поддержка, лекарственное обеспечение», — сообщила Соломатина.

Она отметила, что, по планам компании, клиника будет работать, как ковидный госпиталь, не более полугода.

Ранее также сообщалось, что в Томске на базе Дворца зрелищ и спорта (ул.Красноармейская, 126) будет развернут новый респираторный госпиталь.

По последним данным, в Томской области установлено 15 тыс. 634 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 10 тыс. 151, умерших — 140.

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