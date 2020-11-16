18+
18+

Ковидный госпиталь на базе частной клиники заработал под Томском

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус COVID корона госпиталь заболевание сводка количество заболевших Ковидный госпиталь на базе частной клиники заработал под Томском

Первый частный ковид-госпиталь открылся под Томском на базе клиники ООО «Здоровье» — в микрорайоне Северный Парк (деревня Кисловка, Томский район), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на бенефициара медицинского предприятия ООО «Здоровье», депутата Госдумы РФ Татьяну Соломатину.

«Первых пациентов приняли сегодня, но пока немного, по-моему, до пяти человек. (. . .) Госпиталь открыт еще не окончательно, поскольку мы ждем рампу для разводки кислорода из Екатеринбурга. Кислородная станция у нас будет к концу декабря», — сообщила Соломатина.

По ее словам, госпиталь рассчитан на 86 коек с возможностью расширения до более чем 100 мест. Учреждение укомплектовано лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе, четырьмя аппаратами ИВЛ. Лечение пациентов будет оплачиваться из регионального фонда ОМС.

«Мы будем отбирать пациентов из Тимирязевской районной больницы, чтобы немного разгрузить ее. У них есть реанимация, у нас — только палата интенсивной терапии. Мы будем брать пациентов, которым необходима кислородная поддержка, лекарственное обеспечение», — сообщила Соломатина.

Она отметила, что, по планам компании, клиника будет работать, как ковидный госпиталь, не более полугода.

Ранее также сообщалось, что в Томске на базе Дворца зрелищ и спорта (ул.Красноармейская, 126) будет развернут новый респираторный госпиталь.

По последним данным, в Томской области установлено 15 тыс. 634 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 10 тыс. 151, умерших — 140.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Губернатор Сергей Жвачкин выделил 50 млн рублей к юбилею Томской филармонии

3 ноября 2020
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировали более 170 новых случаев COVID-19, двое зараженных скончались

21 октября 2020
Томские новости

В Томской ОКБ подготовили места для пациентов с COVID-19

30 октября 2020
Томские новости

«Томь» в домашнем матче уступил «Оренбургу»

9 ноября 2020
Томские новости

Студентка ТГАСУ предложила новый путь реставрации одной из старейших водозаборных будок Томска

20 октября 2020
Томские новости

В Томске 19-летняя девушка пострадала при столкновении ВАЗа и Hyundai

12 ноября 2020
Томские новости

Полицейские задержали мошенника, от действий которого пострадали пенсионерки в Томской области

6 ноября 2020
Томские новости

«Томь» в домашнем матче уступила «Чертаново»

16 ноября 2020
Томские новости

Лыва и выпадок: томские диалектологи запустили просветительский проект в инстаграм

21 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle