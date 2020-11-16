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Более 210 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 213 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 207 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 112 человек — есть признаки ОРВИ, у 19 пневмония. У остальных 82 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 15 634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 10 151, умерших 140.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области остался на уровне 1,04.

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