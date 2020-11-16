Завтра в «Точке кипения – Томск» стартуют Дни научного кино ФАНК

16 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 17 по 23 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» пройдут кинопоказы в рамках просветительского проекта – Дни научного кино ФАНК. На площадке будет показано четыре картины, после просмотра которых состоятся обсуждения с приглашенными экспертами.

Четвертый год подряд «Точка кипения – Томск» становится площадкой для показа и обсуждения лучших научно-просветительских фильмов, отобранных на международных кинофестивалях для масштабного всероссийского проекта Дни научного кино ФАНК.

Кинопоказы пройдут с 17 по 23 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26, этаж 2). Начало кинопоказов – в 19:00. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Программа Дней научного кино ФАНК в «Точке кипения – Томск»

В ПОГОНЕ ЗА ЧУДОМ. ФИЛЬМ 1 (Россия, 2019)

17 ноября (вторник), 19:00 – 20:30

В первом фильме мы поговорим о чудовищах и монстрах, страхах и кошмарах, НЛО и марсианах, демонах и духах. Где правда, а где вымысел? Почему многие люди до сих пор верят в сверхъестественное? И что о чудовищах известно науке?

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В ПОГОНЕ ЗА ЧУДОМ. ФИЛЬМ 2 (Россия, 2019)

18 ноября (среда), 19:00—20:30

Во втором фильме мы поговорим об экстрасенсах и астрологах, телекинезе и чтении мыслей, смертельных проклятиях и целительстве. Где правда, а где вымысел? Почему многие люди до сих пор верят в сверхъестественное? И что наука знает о магии?

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СДВГ. ДЕТИ В ЭПОХУ ДИАГНОЗОВ (Дания, 2013)

21 ноября (суббота), 19:00—21:00

Виктору, Мартинесу и Марино поставили диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Медицинское обследование показало, что все они имеют один и тот же набор симптомов. В реальности же они очень разные.

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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАСШТАБ (Дания, Бангладеш, Китай, Новая Зеландия, США, 2012)

23 ноября (понедельник), 19:00—21:00

Датский архитектор и профессор Ян Гейл изучал поведение человека в городах на протяжении 40 лет. Он документально подтвердил, что современные города отрицают человеческое взаимодействие.

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