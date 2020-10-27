Иномарка насмерть сбила женщину на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 14 ноября, на трассе Томск - Мариинск 58-летняя женщина попала под колеса Kia Rio, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.20 на 2 километре трассы. По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Световозвращающие элементы на её одежде отсутствовали. В результате происшествия женщина-пешеход погибла.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по телефону: 794-719, либо в ДГ ОБ ДПС ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24. Можно обратиться лично по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 503.

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