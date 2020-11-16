Томские врачи удалили 8-килограммовую опухоль 72-летней пациентке

16 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Врачи гинекологического отделения роддома им.Семашко успешно удалили 72-летней пациентке гигантскую кистому яичника весом 8 кг, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Этот случай нельзя назвать рядовым. Пациентка имеет ряд сопутствующих, в том числе системных заболеваний: ишемическая болезнь сердца, патология сосудов, спаечная болезнь брюшной полости», - рассказывает заведующий гинекологическим отделением, профессор Алишер Махмутходжаев.

Он также добавил, что из-за особенностей общего состояния пациентки и наличия крупной опухоли яичников, для проведения операции был приглашен хирург, заведующий клиникой госпитальной хирургии СибГМУ Василий Скиданенко.

В послеоперационном периоде пациентка чувствует себя удовлетворительно, её состояние соответствует необходимым нормам.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: