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Томские врачи удалили 8-килограммовую опухоль 72-летней пациентке

Медицина и здоровье, Томские новости, операция гигантская опухоль удалили вскрыли пожилая пациентка Томские врачи удалили 8-килограммовую опухоль 72-летней пациентке

Врачи гинекологического отделения роддома им.Семашко успешно удалили 72-летней пациентке гигантскую кистому яичника весом 8 кг, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Этот случай нельзя назвать рядовым. Пациентка имеет ряд сопутствующих, в том числе системных заболеваний: ишемическая болезнь сердца, патология сосудов, спаечная болезнь брюшной полости», - рассказывает заведующий гинекологическим отделением, профессор Алишер Махмутходжаев.

Он также добавил, что из-за особенностей общего состояния пациентки и наличия крупной опухоли яичников, для проведения операции был приглашен хирург, заведующий клиникой госпитальной хирургии СибГМУ Василий Скиданенко.

В послеоперационном периоде пациентка чувствует себя удовлетворительно, её состояние соответствует необходимым нормам.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

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