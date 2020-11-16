«Томь» в домашнем матче уступила «Чертаново»

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 15 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 22 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021, в рамках которого «Томь» принимала московский ФК «Чертаново», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 20 минуте матча. После подачи с левого фланга мяч дошёл до Ивана Андреева и тот в одно касание с линии штрафной пробил точно в верхний угол. Однако через 6 минут гости сумели сравнять счет. Илья Молтенинов прошёл по левому флангу, ушёл от двух защитников, прострелил в штрафную, Денис Вавилин выбил мяч прямо на Юрия Завезена и тот с близкого расстояния пробил точно под перекладину. На 78 минуте Илья Молтенинов реализовал пенальти, поставленный за фол Максима Казанкова. В результате матч закончился со счетом 1:2.

По итогам 22 туров томская команда находится на 21 месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 21 ноября в Москве, где встретится с ФК «Спартак-2».

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