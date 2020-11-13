Завтра в Томске перекроют две полосы по ул.Высоцкого

13 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра утром, 14 ноября, в Томске будет перекрыто две полосы по ул.Высоцкого, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке в районе остановки «Школа №53». Ограничение продлится с 9.00 субботы, 14 ноября, до 23.00 воскресенья, 15 ноября. В это время бригады «Томскводоканала» будут подключать проложенный участок канализационной линии к существующему коллектору.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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