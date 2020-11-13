В Томской области планируют запустить производство молока и йогурта из овса
Сельскохозяйственный научно-потребительский перерабатывающий потребительский кооператив «ИННОТЕК АГРО» планирует наладить в Томской области производство натуральных функциональных и специализированных продуктов из зерна овса.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, кооператив стал победителем дополнительного конкурсного отбора на гранты для сельхозкооперативов, проведенного областным департаментом по социально-экономическому развитию села. Общая стоимость проекта составляет 59,5 млн рублей, из них более 30 млн рублей — средства гранта.
Современный перерабатывающий комплекс площадью 1500 кв метров построят в Томском районе. В производственных цехах разместится линия по переработке и ферментации зерна и асептическая разливочная установка.
На основе овса кооператив планирует выпускать безлактозное растительное молоко, сгущенное молоко, крема, йогурты, а также производить натуральные ягодные морсы без сахара с использованием инновационных бескалорийных подсластителей и добавлением витаминов и минералов.
Кооператив «ИННОТЕК АГРО» объединяет четыре фермерских хозяйства и девять личных подворий. Научным партнером проекта, который планируется реализовать в течение пяти лет, выступает СибГМУ.
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