В Томской области планируют запустить производство молока и йогурта из овса

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Сельскохозяйственный научно-потребительский перерабатывающий потребительский кооператив «ИННОТЕК АГРО» планирует наладить в Томской области производство натуральных функциональных и специализированных продуктов из зерна овса.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, кооператив стал победителем дополнительного конкурсного отбора на гранты для сельхозкооперативов, проведенного областным департаментом по социально-экономическому развитию села. Общая стоимость проекта составляет 59,5 млн рублей, из них более 30 млн рублей — средства гранта.

Современный перерабатывающий комплекс площадью 1500 кв метров построят в Томском районе. В производственных цехах разместится линия по переработке и ферментации зерна и асептическая разливочная установка.

На основе овса кооператив планирует выпускать безлактозное растительное молоко, сгущенное молоко, крема, йогурты, а также производить натуральные ягодные морсы без сахара с использованием инновационных бескалорийных подсластителей и добавлением витаминов и минералов.

Кооператив «ИННОТЕК АГРО» объединяет четыре фермерских хозяйства и девять личных подворий. Научным партнером проекта, который планируется реализовать в течение пяти лет, выступает СибГМУ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: