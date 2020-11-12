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Кержаков удаленно управлял игрой «Томи», но клуб по-прежнему в зоне вылета ФНЛ

Томская команда в текущем сезоне выступает очень неудачно. Провальный стартовый отрезок сезона вынудил руководство клуба произвести изменения в тренерском штабе команды. Осенью «Томь» возглавил бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, покинувший пост тренера юношеской сборной страны. После этого букмекерская контора Бетсити немного уменьшила коэффициент на то, что «Томь» останется в ФНЛ на будущий сезон. Но последние результаты команды немного удручают – теперь выросли котировки на вылет в ПФЛ. Подробнее – на официальном сайте Betcity. Кстати, сейчас приветственный бонус Бетсити для всех новых игроков увеличился с 5000 до 10 000 рублей.

Коронавирус помешал быть на матчах

Еще на встрече с «Велесом», которая завершилась вничью (0:0), не тренерском мостике «Томи» Кержакова не было. Как позже сообщил Metaratings.ru, тренер команды заболел коронавирусом. 37-летний специалист сдал положительный тест на COVID-19 по итогам одного из последних тестирований. Исполняющим обязанности тренера в той игре был Виктор Себелев, который заметил, что постоянно общался с Кержаковым по ходу матча.

В следующей игре Кержакова снова не было. «Томь» отправилась в Песчанокопское, где встречалась с «Чайкой». В стартовом отрезке матча хозяева забили гол усилиями Артема Кулишева. После этого «Чайка» давила и могла забить еще, но «Томь» выдержала удар и больше так и не пропустила. К тому же во втором тайме сибиряки выровняли игру, пусть много опасных моментов и не создали. В итоге, хозяева пропустили контратаку «Томи» через правый фланг, откуда пошла подача Дениса Давыдова. С его паса забил Максим Дмитриев, который и спас гостей от поражения.

Отметим, что этот мяч стал первым выездным для «Томи» в текущем сезоне. После игры старший тренер «Томи» Владимир Казаков поблагодарил свою команду и отметил, что во втором тайме у «Томи» было два опасных момента, которые могли бы принести победу. Также он отметил, что всю игру вел главный тренер Кержаков, с которым он постоянно поддерживал связь. Казаков сообщил, что команде очень не хватало его на скамейке и у бровки. По словам старшего тренера, все замены проводил также Александр Кержаков.

Что говорит Кержаков о шансах «Томи»?

В одном из интервью тренера сибиряков спросили про то, сколько времени займет перестройка команды. Он сказал, что всем хочется, чтобы игра была намного лучше, а футболисты играли быстрее. Главное, по его словам, чтобы все хорошее, что «Томь» демонстрирует на поле, оставалось с командой, а над всем плохим он будет работать.

Также Кержаков отметил, что в техническом плане взрослым мужчинам, которые выходят на поле, тренерский штаб помочь уже не сможет. Зато тактические ошибки он с коллегами будет исправлять.

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