Более 220 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, двое заболевших скончались

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 221 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 152 человек. Двое пациентов с инфекцией скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Оба скончавшихся входили в группу риска по хроническим заболеваниям – гипертоническая болезнь, один – в группу риска во возрасту. В результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, у пациентов развилась дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок.

У большинства вновь заболевших - 120 человек - есть признаки ОРВИ, у 25 пневмония. У остальных 76 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 54 человека.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 14 998 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 611, умерших 136.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03.

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