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В «Точке кипения – Томск» обсудят образовательные программы по искусственному интеллекту

Образование и наука, Томские новости, ии искусственный интеллект точка кипения круглый стол образование В «Точке кипения – Томск» обсудят образовательные программы по искусственному интеллекту

С 14 по 18 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» пройдет серия круглых столов, посвященных образовательным программам по искусственному интеллекту в российских университетах и подготовке преподавателей для обучения команд, создающих решения в области искусственного интеллекта.

Дискуссии пройдут с участием российских экспертов, имеющих опыт внедрения соответствующих образовательных программ.

Серия круглых столов направлена на выработку рекомендаций и предложений по созданию условий для развития образовательных программ в области искусственного интеллекта и их масштабирования в российских университетах.

В ходе круглых столов эксперты расскажут о действующих программах по искусственному интеллекту, какие компании и университеты являются партнерами и «поставляют» контент, форматах реализации программы – через командное или индивидуальное обучение. Участники круглых столов также узнают, какие требования предъявляются преподавателям для обучения команд, которые создают решения в области искусственного интеллекта. Также будут освещены вопросы инфраструктуры для реализации образовательных программ и ключевые условия для их развития и масштабирования.

Эксперты серии круглых столов:

Программа серии круглых столов:

14 ноября (суббота) – круглый стол «Искусственный интеллект и сквозные цифровые технологии». Время: 14:00 – 15:30. Ссылка на регистрацию.
16 ноября (понедельник) – круглый стол «Машинное обучение, большие данные и компьютерное зрение». Время: 14:00 – 16:00. Ссылка на регистрацию.
17 ноября (вторник) – круглый стол «Искусственный интеллект для решения прикладных задач». Время: 14:00 – 16:00. Ссылка на регистрацию.
18 ноября (среда) – круглый стол «Искусственный интеллект и инженерия знаний». Время: 14:00 – 16:00. Ссылка на регистрацию.

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