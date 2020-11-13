В «Точке кипения – Томск» обсудят образовательные программы по искусственному интеллекту

13 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 14 по 18 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» пройдет серия круглых столов, посвященных образовательным программам по искусственному интеллекту в российских университетах и подготовке преподавателей для обучения команд, создающих решения в области искусственного интеллекта.

Дискуссии пройдут с участием российских экспертов, имеющих опыт внедрения соответствующих образовательных программ.

Серия круглых столов направлена на выработку рекомендаций и предложений по созданию условий для развития образовательных программ в области искусственного интеллекта и их масштабирования в российских университетах.

В ходе круглых столов эксперты расскажут о действующих программах по искусственному интеллекту, какие компании и университеты являются партнерами и «поставляют» контент, форматах реализации программы – через командное или индивидуальное обучение. Участники круглых столов также узнают, какие требования предъявляются преподавателям для обучения команд, которые создают решения в области искусственного интеллекта. Также будут освещены вопросы инфраструктуры для реализации образовательных программ и ключевые условия для их развития и масштабирования.

Эксперты серии круглых столов:

Созыкин Андрей Владимирович, проректор по развитию образовательной деятельности Уральский федеральный университет (Программа «Программирование глубоких нейронных сетей на Python»);

Аммосов Юрий Павлович, руководитель магистерской программы Кафедры АО «РВК» «Управление технологическими проектами», преподаватель Факультета инноваций и высоких технологий Московского физико-технического института (Программа «Управление проектами в сфере технологий искусственного интеллекта»);

Абрамова Анна Владимировна, научный руководитель программы AI МГИМО (Совместная магистерская программа «Искусственный интеллект» МГИМО и МФТИ);

Павловский Евгений Николаевич, доцент Математического центра Академгородка, научный руководитель англоязычной магистерской программы, Новосибирский государственный университет (Программа «Big Data Anlayitcs and Artificial Intelligence»);

Король Георгий Игоревич, Заведующий лаборатории Искусственного интеллекта Инженерной школы, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

Программа серии круглых столов:

14 ноября (суббота) – круглый стол «Искусственный интеллект и сквозные цифровые технологии». Время: 14:00 – 15:30. Ссылка на регистрацию.

16 ноября (понедельник) – круглый стол «Машинное обучение, большие данные и компьютерное зрение». Время: 14:00 – 16:00. Ссылка на регистрацию.

17 ноября (вторник) – круглый стол «Искусственный интеллект для решения прикладных задач». Время: 14:00 – 16:00. Ссылка на регистрацию.

18 ноября (среда) – круглый стол «Искусственный интеллект и инженерия знаний». Время: 14:00 – 16:00. Ссылка на регистрацию.

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