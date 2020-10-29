Двое пострадали при столкновении снегохода и «Газели» в Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 12 ноября, в поселке Нефтяников Каргасокского района снегоход "Буран" столкнулся с автомобиле ГАЗ 270500, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.00 на ул.Светлой,6. По предварительным данным, 36-летний водитель снегохода допустил наезд на автомобиль, стоящий на правой обочине.

В результате ДТП водитель "Бурана" и 34-летний пассажир госпитализированы.

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