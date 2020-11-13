В Томске в несколько раз вырос процент жителей с положительными антителами к COVID-19

13 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На сегодняшний день накопительным итогом антитела класса G к COVID-19 выявлены у 16,6% жителей Томска. Тогда как в мае текущего года этот показатель составлял 1,8% накопительным итогом. Такую статистику приводит на основании своих исследований компания «Инвитро».

С начала ноября количество положительных результатов на антитела класса G в регионе стало резко увеличиваться. Среднесуточный показатель положительных тестов за первые 10 дней ноября достиг 50%. Так как иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом в лаборатории считают, что можно говорить говорить о том, что все эти люди переболели COVID-19 в сентябре–октябре, когда были значительно ослаблены карантинные меры.

«Уровень IgG антител увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким, по их наличию в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа — способности организма распознавать вирус при повторной встрече с ним. Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной инфекции», — говорится в сообщении.

Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.

«Мы видим увеличение процента положительных результатов (IgG к SARS-CoV-2) практически по всем крупным городам и регионам с увеличением количества обследованных пациентов и сроков от начала массового тестирования. Это вполне закономерно. Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, количество заразившихся увеличивается, система здравоохранения работает с перегрузкой. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета. Важно также отметить, что по разным причинам далеко не всем был выставлен диагноз COVID-19, люди, переболевшие „чем-то“ неподтвержденным, но клинически похожим на коронавирусную инфекцию или имевшие контакт с заболевшими, пытаются ретроспективно выяснить, чем они переболели. С учетом разнообразия форм и клинических проявлений данного заболевания часть из этих пациентов получает положительный результат, подтверждающий перенесенную инфекцию COVID-19», — говорит Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».

С мая 2020 года медицинская компания «Инвитро» провела более 1 000 0000 тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 на территории России. По данным проекта «Инвитро.Мониторинг», средний процент пациентов с положительными результатами теста на антитела класса G по России в ноябре вырос до 38,8%. Для сравнения, в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 13,3%, а в августе — 17,9%.

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